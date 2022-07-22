Даша Ульянова стала відомою завдяки шоу "Холостяк" із Максом Михайлюком, і продовжує тепер активно вести соціальні мережі. В Інстаграм вона часто ділиться різною інформацією про себе, а також любить відповідати на запитання.
Даша вирішила відповісти, які продукти в неї зараз у холодильнику: «Вода з газом, лимон, помідори, огірки. Яйця, фрукти сезонні, Шампанське. У мене холодильник неодружений».
Також Даша відреагувала на запитання, чому не виїхала із країни: «Нас і тут непогано годують».
Відповідаючи на тему догляду за собою, дівчина помітила «завжди є похибки», вона теж людина і може порушувати дієти і не сильно обмежувати себе.
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Також у дівчини часто запитують про правила догляду за собою та цікавляться методами її схуднення. Як відомо, Даша перед проектом скинула багато кг, перетворилася і неодноразово вражала формами під час трендових фотосесій.
У Сторі Ульянова показала, як займається під наглядом тренера і не забуває тримати баланс.
Сьогодні складно якось, але вчора я побачила зовсім інших гімнасток. Дізнатися їх завжди можна по паличці у рюкзаку. І подумала… бідні діти. Годинку витримаю!» - Жартувала Даша.
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