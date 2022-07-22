Даша Ульянова стала известной благодаря шоу "Холостяк" с Максом Михайлюком, и продолжает теперь активно вести социальные сети. В Инстаграм она часто делится различной информацией о себе, а также любит отвечать на вопросы.

Даша решила ответить, какие продукты у нее сейчас в холодильнике: «Вода с газом, лимон, помидоры, огурцы. Яйца, фрукты сезонные, Шампанское. У меня холодильник холостячки».

Также Даша отреагировала на вопрос, почему не уехала из страны: «Нас и тут неплохо кормят».

Отвечая на тему ухода за собой, девушка подметила «всегда есть погрешности», она тоже человек и тоже может нарушать диеты и не сильно ограничивать себя.

Также у девушки часто спрашивают о правилах ухода за собой и интересуются методами ее похудения. Как известно, Даша перед проектом сбросила много кг, преобразилась и не раз впечатляла формами во время трендовых фотосессий.

В Стори Ульянова показала, как занимается под присмотром тренера и не забывает держать баланс.

«Сегодня сложно как-то, но вчера я увидела совсем других гимнасток. Узнать их всегда можно по палочке в рюкзаке. И подумала… бедные дети. Часок выдержу!» - отшутилась Даша.

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