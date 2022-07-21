Популярний український блогер, телеведучий та шоумен Микита Добринін, який був головним героєм шоу "Холостяк" і після проекту одружився з переможницею Даше Квітковою, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірковий красень поділився у сторіс кадрами з маленьким сином Левом.

Малюкові дуже скоро виповниться рік, і він вже тішить знаменитих батьків своїми першими успіхами. Так, на нових сторіс Лев гордо повзає і вже намагається вставати. Микита, який зніме сина, за кадром жартує, що хлопчик повзе допомагати мамі одягатися.

"Привіт. Мамі зараз допомагатимеш одягатися? Стоїш уже сам?", - звертається Добринін до сина, і витирає його обличчя від слин. Виглядає малюк при цьому дуже радісним і щось весело мукає на звернення батька.

Зазначимо, що нещодавно дружина Микити Даша Квіткова разом із сином їздила подорожувати світом. Дівчина з малюком на руках об'їздила Хорватію, Швейцарію, Францію та можливо інші країни, а нещодавно повернулася додому до чоловіка.

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