Популярный украинский блогер, телеведущий и шоумен Никита Добрынин, который был главным героем шоу "Холостяк" и после проекта женился на победительнице Даше Квитковой, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звездный красавчик поделился в сторис кадрами с маленьким сыном Львом.
Малышу совсем скоро исполнится годик, и он уже радует знаменитых родителей своими первыми успехами. Так, на новых сторис Лев гордо ползает и уже пытается вставать. Никита, который снимет сына, за кадром шутит, что мальчишка ползет помогать маме одеваться.
"Привет. Маме сейчас будешь помогать одеваться? Стоишь уже сам?", - обращается Добрынин к сыну, и вытирает его лицо от слюней. Выглядит малыш при этом очень радостным и что-то весело мычит на обращения отца.
Отметим, что недавно жена Никиты Даша Квиткова вместе с сыном ездила путешествовать по миру. Девушка с малышом на руках объездила Хорватию, Швейцарию, Францию и возможно другие страны, а недавно вернулась домой к мужу.
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