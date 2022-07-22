Як повідомляє Politeka.net, українська співачка Джамала стала учасницею польської версії проекту "Танці з зірками". На своїй сторінці в Інстаграм вона пояснила, чому зважилася взяти участь у танцювальному проекті.
"Для мене – це, перш за все, можливість нагадати про мій будинок. Про мільйони людей, які страждають, і важливість їх підтримки. Світ не повинен втомитися від нас. Україна не повинна зникнути з ефірів, поки ми не переможемо. Саме тому під час цього масштабного ТБ - проекту разом з POLSAT Foundation ми розпочинаємо збір коштів на підтримку українців, які постраждали через війну війни”, – прокоментувала своє рішення Джамала.
До свого посту співачка прикріпила офіційний знімок, на якому було представлено її візитку для проекту.
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Для зйомок на публіці Джамала обрала вечірню сукню чорного кольору, яка вигідно підкреслила її схудлу фігуру. Пікантний виріз та рюші в зоні декольте додали наряду жіночності та перчинки одночасно.
Укладання м'якими хвилями та ніжний макіяж з акцентом на очі бездоганно підкреслили красу зірки.
Нагадаємо, Джамала вдалині від будинку віддалася спогадам, що було після перемоги на Євробаченні.
Як Politeka повідомляла, Джамала показала ефектний образ у патріотичній футболці.
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