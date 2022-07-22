Як повідомляє Politeka.net, українська співачка Джамала стала учасницею польської версії проекту "Танці з зірками". На своїй сторінці в Інстаграм вона пояснила, чому зважилася взяти участь у танцювальному проекті.

"Для мене – це, перш за все, можливість нагадати про мій будинок. Про мільйони людей, які страждають, і важливість їх підтримки. Світ не повинен втомитися від нас. Україна не повинна зникнути з ефірів, поки ми не переможемо. Саме тому під час цього масштабного ТБ - проекту разом з POLSAT Foundation ми розпочинаємо збір коштів на підтримку українців, які постраждали через війну війни”, – прокоментувала своє рішення Джамала.

До свого посту співачка прикріпила офіційний знімок, на якому було представлено її візитку для проекту.

Для зйомок на публіці Джамала обрала вечірню сукню чорного кольору, яка вигідно підкреслила її схудлу фігуру. Пікантний виріз та рюші в зоні декольте додали наряду жіночності та перчинки одночасно.

Укладання м'якими хвилями та ніжний макіяж з акцентом на очі бездоганно підкреслили красу зірки.

Нагадаємо, Джамала вдалині від будинку віддалася спогадам, що було після перемоги на Євробаченні.

Як Politeka повідомляла, Джамала показала ефектний образ у патріотичній футболці.

Також Politeka писала, Джамала в оточенні музикантів порадувала українців довгоочікуваною звісткою.