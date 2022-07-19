Джамала зацікавила заявою про свою творчість та роботу.

Як повідомляє Politeka.net, українська співачка Джамала протягом багатьох місяців виступає в різних країнах із концертами на підтримку України.

Кілька годин тому на її сторінці в Інстаграм з'явилася інформація про те, що вона нарешті повернулася до студії звукозапису.

"Давно забуті відчуття. Повноцінна репетиція. Вперше за 5 місяців! Таке приємне відчуття… коли просто є час на репетиції та творчість. Нова розкіш", - зізналася Джамала.

Співачка зізналася, що у студії вона готувалася до виступу з гуртом Andrey Chmut Band. З фронтменом гурту артистка працює давно, цього разу вона вирішила зіграти разом із усією групою.

"Ну, ви зрозуміли, команда зібралася вогонь. Програма – теж вогонь. Вперше співатиму литовською", - зізналася Джамала і додала, що концерт відбудеться у Вільнюсі 20 липня.

На кадрах Джамала позувала із музикантами. Співачка прийшла до студії, обравши стильний повсякденний лук. Її образ складали білий світшот із патріотичними малюнками та чорні широкі штани.

Нагадаємо, Джамала розповіла, де відчуває унікальні відчуття.

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