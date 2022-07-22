Как сообщает Politeka.net, украинская певица Джамала стала участницей польской версии проекта "Танці з зірками". На своей странице в Инстаграм она объяснила, почему решилась участвовать в танцевальном проекте.
"Для меня – это, прежде всего, возможность напомнить о моем доме. О миллионах страдающих людей и важности их поддержки. Мир не должен устать от нас. Украина не должна исчезнуть из эфиров, пока мы не победим. Именно поэтому во время этого масштабного ТВ-проекта вместе с POLSAT Foundation мы начинаем сбор средств на поддержку украинцев, пострадавших из-за войны войны", – прокомментировала свое решение Джамала.
К своему посту певица прикрепила официальный снимок, на котором была представлена ее визитка для проекта.
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Для съемок на публике Джамала выбрала вечернее платье черного цвета, которое выгодно подчеркнуло ее похудевшую фигуру. Пикантный вырез и рюши в зоне декольте добавили наряду женственности и перчинки одновременно.
Укладка мягкими волнами и нежный макияж с акцентом на глаза безупречно подчеркнули красоту звезды.
Напомним, Джамала вдали от дома предалась воспоминаниям, что было после победы на Евровидении.
Как Politeka сообщала, Джамала показала эффектный образ в патриотической футболке.
Также Politeka писала, Джамала в окружении музыкантов порадовала украинцев долгожданным известием.