Как сообщает Politeka.net, украинская певица Джамала стала участницей польской версии проекта "Танці з зірками". На своей странице в Инстаграм она объяснила, почему решилась участвовать в танцевальном проекте.

"Для меня – это, прежде всего, возможность напомнить о моем доме. О миллионах страдающих людей и важности их поддержки. Мир не должен устать от нас. Украина не должна исчезнуть из эфиров, пока мы не победим. Именно поэтому во время этого масштабного ТВ-проекта вместе с POLSAT Foundation мы начинаем сбор средств на поддержку украинцев, пострадавших из-за войны войны", – прокомментировала свое решение Джамала.

К своему посту певица прикрепила официальный снимок, на котором была представлена ее визитка для проекта.

Для съемок на публике Джамала выбрала вечернее платье черного цвета, которое выгодно подчеркнуло ее похудевшую фигуру. Пикантный вырез и рюши в зоне декольте добавили наряду женственности и перчинки одновременно.

Укладка мягкими волнами и нежный макияж с акцентом на глаза безупречно подчеркнули красоту звезды.

Напомним, Джамала вдали от дома предалась воспоминаниям, что было после победы на Евровидении.

Как Politeka сообщала, Джамала показала эффектный образ в патриотической футболке.

Также Politeka писала, Джамала в окружении музыкантов порадовала украинцев долгожданным известием.