Джамала влаштувала яскраву фотосесію в Литві, а також вдалася до спогадів

Як пише Politeka.net , Джамала останнім часом активно гастролює світом з благодійними концертами. Її наступною зупинкою стала Литва.

Прогулюючись вулицями Вільнюса, співачка вирішила поділитися теплими спогадами після перемоги на «Євробаченні», а також влаштувала яскраву фотосесію в європейській столиці. Кадри Джамала розмістила на своїй сторінці Інстаграм.

«Згадала, що саме на Кафедральній площі у Вільнюсі відбувся перший концерт після перемоги на «Євробаченні». Досі пам'ятаю все до дрібниць.

Ці кілька днів тут теж навряд чи забуду…Тепла зустріч у посольстві, фотосесія в місті, репетиції і навіть невелика сонграйтінг-сесія (нарешті))). Ну і, звісно, ​​виступ @official_aldimeola. Впіймала себе на думці, що Вільнюс мені схожий на Львів. Віддячу місту за ці емоції сьогодні на @midsummer_vilnius. Починаємо о 21:00. Чекаю », – написала співачка.

Нагадаємо, Джамала в оточенні музикантів порадувала українців довгоочікуваною звісткою

А ще Politeka повідомляла, що Джамала в костюмі, що обтягує, з вирізами прикувала погляди до фігури.

Також Politeka писала, що Джамала у незвичайному вбранні поділилася частинкою спогадів