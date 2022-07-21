Як пише Politeka.net , Джамала останнім часом активно гастролює світом з благодійними концертами. Її наступною зупинкою стала Литва.
Прогулюючись вулицями Вільнюса, співачка вирішила поділитися теплими спогадами після перемоги на «Євробаченні», а також влаштувала яскраву фотосесію в європейській столиці. Кадри Джамала розмістила на своїй сторінці Інстаграм.
«Згадала, що саме на Кафедральній площі у Вільнюсі відбувся перший концерт після перемоги на «Євробаченні». Досі пам'ятаю все до дрібниць.
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Ці кілька днів тут теж навряд чи забуду…Тепла зустріч у посольстві, фотосесія в місті, репетиції і навіть невелика сонграйтінг-сесія (нарешті))). Ну і, звісно, виступ @official_aldimeola. Впіймала себе на думці, що Вільнюс мені схожий на Львів. Віддячу місту за ці емоції сьогодні на @midsummer_vilnius. Починаємо о 21:00. Чекаю », – написала співачка.
Нагадаємо, Джамала в оточенні музикантів порадувала українців довгоочікуваною звісткою
А ще Politeka повідомляла, що Джамала в костюмі, що обтягує, з вирізами прикувала погляди до фігури.
Також Politeka писала, що Джамала у незвичайному вбранні поділилася частинкою спогадів