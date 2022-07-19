Як пише Politeka.net , Джамала - відома українська співачка, яка перемогла на "Євробаченні" з піснею 1944 року. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує українців у боротьбі з російськими окупаційними військами. Артистка після початку війни вирушила до Європи, збираючи гроші для України на благодійних концертах. Не забуває Джамала і про ТікТок, де ділиться з фанами багатьом цікавим.
А цього разу Джамала поділилася яскравим чином із синьо-жовтим серцем на футболці.
"Коли запитують, звідки таке серце..." - написала Джа.
"Серце з України", – написала під постом зірка.
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Фани поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"Привіт, Джа) Це Захаров", "А мені здається, це Ваше серце таке велике!", "Люблю вас, ви найкраща", "Супер", "Красуня наша".
Нагадаємо, Джамала в оточенні музикантів порадувала українців довгоочікуваною звісткою
А ще Politeka повідомляла, що Джамала в костюмі, що обтягує, з вирізами прикувала погляди до фігури.
Також Politeka писала, що Джамала у незвичайному вбранні поділилася частинкою спогадів