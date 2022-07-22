У гумористичній студії "Дизель шоу" анонсували гучну літню прем'єру. На сторінці колективу в Instagram опублікували відео, в якому можна побачити найяскравіші фрагменти майбутнього концерту. Як виявилось, у новому випуску глядачам покажуть те, що знімалося за день-два до початку війни в Україні.
На кадрах можна побачити улюблених акторів "Дизель шоу" – Єгора Крутоголова, Вікторію Булітко, Дмитра Танковича, Євгена Сморигіна та інших. Також у якомусь із номерів брав участь український актор та зірка "Танців із зірками" Костянтин Войтенко.
У підписі до публікації розповіли, чого чекати і де дивитися новий випуск гумористичного шоу. "29 липня представимо всім глядачам абсолютно новий, смішний та неповторний випуск. Найкращі номери з життєвими історіями. Улюблені актори у улюблених образах на сцені Палацу "Україна". Готові до традиційного марафону гумору? Тоді наступної п'ятниці о 20:00 включайте наш ютуб- канал "Гумор ICTV". Зйомки концертів проходили 22 та 23 лютого", - йдеться у повідомленні.
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