В юмористической студии "Дизель шоу" анонсировали громкую летнюю премьеру. На странице коллектива в Instagram опубликовали видео, в котором можно увидеть самые яркие фрагменты будущего концерта. Как оказалось, в новом выпуске зрителям покажут то, что снималось за день-два до начала войны в Украине.

На кадрах можно увидеть любимых актеров "Дизель шоу" – Егора Крутоголова, Викторию Булитко, Дмитрия Танковича, Евгения Сморыгина и других. Также в каком-то из номеров принимал участие украинский актер и звезда "Танців з зірками" Константин Войтенко.

В подписи к публикации рассказали, чего ожидать, и где смотреть новый выпуск юмористического шоу. "29 июля представим всем зрителям совершенно новый, смешной и неповторимый выпуск. Лучшие номера с жизненными историями. Любимые актеры в излюбленных образах на сцене Дворца "Украина". Готовы к традиционному марафону юмора? Тогда в следующую пятницу в 20:00 включайте наш ютуб-канал "Юмор ICTV". Съемки концертов проходили 22 и 23 февраля", - говорится в сообщении.

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