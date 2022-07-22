Популярна продюсер та колишня дружина Потапа Ірина Горова, яка разом із екс-чоловіком обґрунтували продюсерський центр Mozgi Entertainment, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу зіркова красуня виклала чарівне фото та поділилася незвичайною ідеєю.

На новій фотографії Ірина зображена на тлі приголомшливого заходу сонця біля моря. Перед камерою вона з'явилася в темному вбранні, що летить, яке красиво розвивається на вітрі. Вона стоїть спиною до камери та кокетливо виставила ніжку.

У підписі до публікації Горова поділилася своєю ідеєю, як підбадьорити та підтримати українців: "Ви отримуєте в житті те, про що маєте сміливість просити", - Oprah Winfrey. Зараз нам усім потрібно трохи більше мотивації та підтримки, ніж раніше, тому я вирішила щопонеділка заряджати вас на продуктивний тиждень особистими улюбленими цитатами. Це стане нашою першою маленькою традицією. Тому я на хвилі натхнення почну зараз і продовжимо у понеділок у stories”.

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