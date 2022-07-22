Популярний український телеведучий, ведучий шоу "Холостяк" та "Холостячка" Григорій Решетник, який почав вести нове шоу "Як ти?", часто ділиться із шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу шоумен поділився відео із дружиною, а у підписі до нього дав пораду українкам.

На відео дружина Григорія Крістіна у короткій стильній сукні розповідає шанувальникам про свій проект – марафон про стосунки. А ось дбайливий чоловік вирішив підтримати дружину у її починаннях. За його словами, вони у шлюбі вже 14 років, тож поділиться справді є чим.

У підписі до публікації Решетник звернувся до українок із важливим посилом та порадами: "Дівчата, знайте – сучасним чоловікам подобаються самодостатні жінки, що б вони вам не говорили. Тому не дозволяйте своїм коханим "закривати" вас вдома, щоб займатися лише сімейними справами – дітьми , чоловіком і побутом... Ви повинні розвиватися, реалізовувати свої ідеї та мати свої професійні інтереси. Це одна із застав здорових відносин".

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