Популярна українська актриса Ксенія Мішина, яка була героїнею шоу "Холостячка", часто ділиться із шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу зіркова красуня поділилася милими кадрами з нової фотосесії, а у підписі до них розповіла про свої "емоційні гойдалки".

Як видно, на нових фотографіях Ксенія відображена в цікавій локації, яка чудово гармонує з її вбранням. Перед камерою актриса з'явилася у довгій романтичній сукні насиченого зеленого кольору та незвичайного фасону. Довге розкішне волосся красуні розпущене, а на обличчі легкий макіяж.

У підписі до публікації Мішина розповіла про свої внутрішні конфлікти: "Один із моїх найскладніших внутрішніх конфліктів за цей час, напевно, як і у багатьох, це сприйняття. З одного боку, я прагну до того, щоб все у своєму житті розглядати та відчувати як досвід, тобто не залучатися емоційно, а з іншого боку кожна особиста трагедія все одно проникає в серце і отруює його злістю, ненавистю і бажанням справедливості.

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