Як пише Politeka.net , Михайло Заливако став головним героєм шоу "Холостяк" в одному із сезонів, чоловік обрав свою обраницю на проекті і був із нею рік після нього. Однак після вторгнення Росії пара розлучилася, не розкриваючи причин.

У мережі Михайло практично не з'являвся і жодних коментарів не давав. Занепокоєні шанувальники часто писали чоловікові та цікавилися подією. Тільки тепер він вирішив надати кілька коментарів.

«Хлопці, дякую вам велике за всі відповіді. За те, що стільки всього написали про повернення, побажання – супер, дякую! Трішки про себе. Нікуди не втік, не поїхав. Я у Києві, працюю у Києві, кажемо так. Щодо переїзду – немає і не хочеться, я вірю та люблю нашу країну, вірю в те, що ми переможемо.

У наступні дні розповідатиму більше про себе, ніж займаюся, що роблю. І більше гумору, бо довкола і так багато всього сумного. Буде більше!" – поділиться Заливако.

Тим часом Ганна Богдан - учасниця проекту "Холостяк" із Михайлом Заливаком, яка розлучилася з головним героєм шоу через рік, продовжує хвалитися у мережі. Пара будувала стосунки, почала жити разом та замислювалася про майбутнє.

Проте стосунки у них не склалися, а Богдан вирішила жити далі. Нині вона закордоном і часто показує, як проводить там час. На цей раз Ганна покрасувалася в чорній піжамі.

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