Как пишет Politeka.net, Анна Богдан - участница проекта "Холостяк" с Михаилом Заливако. Пара встречалась после шоу и жила вместе, строила серьезные отношения. Однако после вторжения рф они отмалчивались о жизни вместе.

Только недавно Богдан заявила о расставании и не стала говорить о детялях своего решения. Мужчина же никак не прокомментировал слова Анны о последних событиях.

Анна вернулась из Лондона не так давно и стала постепенно рассказывать о себе, а также удивила резкой сменой имиджа и прически. Устроив встречу с подругами, Богдан порадовалась посиделками, которых так долго ждала:

«Класс, долгожданная встреча, столько эмоций!» - пишет Анна под кадрами.

На днях Анна пошла на кардинальный шаг - подстриглась. Это первый подобный эксперимент девушки - ведь у нее всегда были длинные кудри. Теперь Богдан рассказала, как ее воспринимают друзья.

"Друзья, которые меня знаю более 15 лет, никак не могут привыкнуть ко мне с такой стрижкой. Говорят, Аня, это совсем не ты... Где кудряхи?", - написала реакцию друзей Анна.

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