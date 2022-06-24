Как пишет Politeka.net, Анна Богдан - участница шоу "Холостяк" с Михаилом Заливако. Девушка победила в проекте, после чего пара долгое время встречалась. Но война не только создает новые союзы, но и разрушает старые. Анна и Михаил не стали исключением и не смогли вместе пройти через это тяжелое испытание. Зато Богдан стала довольно успешной блогершей и теперь за ней следят сотни тысяч фанов в Инстаграм. И в этот раз Анна показала радостную встречу, которую ждала.
"Класс, долгожданная встреча. Сколько эмоций", - написала Анна.
На кадрах Богдан подбежала к подруге и заобнимала ее.
"Долгожданная встреча с Анной Богдан", - поделилась также сторис подружка.
"Вот и возможность увидеть лицо Путина": Макрона и Шольца привезли на руины Ирпеня, видео
"Не хочет гнить в украинской канаве": в рф атакуют военкоматы, появились новые кадры
"Так будет с каждым предателем!": ликвидирован один из самых известных коллаборантов Херсона, кадры
Враг захватил еще один населенный пункт, но получил отпор под Лисичанском: "Заставили отступить"
Штраф до 68 тысяч гривен: новый жесткий запрет хотят ввести в Украине, первые подробности
Напомним, победительница "Холостяка" Богдан после расставания с Заливако привыкает к новой себе
Также Politeka сообщала, что победительница "Холостяка" Богдан пошла на кардинальные перемены после расставания
А еще Politeka сообщала, что Победительница "Холостяка" Богдан честно ответила о своей беременности и возвращении к Заливако