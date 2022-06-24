Как пишет Politeka.net, Анна Богдан - участница шоу "Холостяк" с Михаилом Заливако. Девушка победила в проекте, после чего пара долгое время встречалась. Но война не только создает новые союзы, но и разрушает старые. Анна и Михаил не стали исключением и не смогли вместе пройти через это тяжелое испытание. Зато Богдан стала довольно успешной блогершей и теперь за ней следят сотни тысяч фанов в Инстаграм. И в этот раз Анна показала радостную встречу, которую ждала.

"Класс, долгожданная встреча. Сколько эмоций", - написала Анна.

На кадрах Богдан подбежала к подруге и заобнимала ее.

"Долгожданная встреча с Анной Богдан", - поделилась также сторис подружка.

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