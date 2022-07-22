Как пишет Politeka.net, Михаил Заливако стал главным героем шоу "Холостяк" в одном из сезонов, мужчина выбрал свою избранницу на проекте и был с ней год после него. Однако после вторжения рф пара рассталась, не раскрывая причин.

В сети Михаил практически не появлялся и никаких комментариев не давал. Обеспокоенные поклонники часто писали мужчине и интересовались произошедшем. Только теперь он решил дать несколько комментариев.

«Ребят, спасибо вам большое за все ответы. За то, что столько всего написали о возвращении, пожелания – супер, спасибо! Немножко о себе. Никуда не убежал, не уехал. Я в Киеве, работаю в Киеве, кажем так. По поводу переезда – нет и не хочется, я верю и люблю нашу страну, верю в то, что мы победим.

В следующие дни буду рассказывать больше о себе, чем занимаюсь, что делаю. И больше юмора, потому что вокруг и так много всего грустного. Будет больше!» - поделится Заливако.

Тем временем Анна Богдан - участница проекта "Холостяк" с Михаилом Заливако, которая рассталась с главным героем шоу спустя год, продолжает хвастаться в сети. Пара строила отношения, начала жить вместе и задумывалась о будущем.

Тем не менее, отношения у них не сложились, а Богдан решила жить дальше. Сейчас она заграницей и часто показывает, как проводит там время. В этот раз Анна покрасовалась в черной пижаме.

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