Недавно Богдан объявила о том, что они с Заливако расстались после почти года отношений, завязавшихся после окончания шоу «Холостяк». При этом предприниматель пока никак не комментирует эту тему.

Известно, что после разрыва отношения Богдан решилась на смелый шаг – она избавилась от своих длинных и пышных кудрей, сделав себе каре и выпрямив волосы.

В новых сториз Анна призналась, что пока ей до сих пор непросто привыкнуть к своему новому виду.

«Еще не могу привыкнуть к такой длине волос. Но нравится», - призналась Богдан.

Она также подняла важную для многих украинцев тему ментального здоровья.

«Не существует правильного времени для того, чтобы познакомиться/влюбиться/развестись/жениться или расстаться. Миллионы людей проходят сейчас через такой же сложный путь и пытаются заново понемногу возводить внутренние опоры», - написала Богдан.

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