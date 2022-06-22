Недавно Богдан объявила о том, что они с Заливако расстались после почти года отношений, завязавшихся после окончания шоу «Холостяк». При этом предприниматель пока никак не комментирует эту тему.
Известно, что после разрыва отношения Богдан решилась на смелый шаг – она избавилась от своих длинных и пышных кудрей, сделав себе каре и выпрямив волосы.
В новых сториз Анна призналась, что пока ей до сих пор непросто привыкнуть к своему новому виду.
«Еще не могу привыкнуть к такой длине волос. Но нравится», - призналась Богдан.
"Вот и возможность увидеть лицо Путина": Макрона и Шольца привезли на руины Ирпеня, видео
Россия может напасть на еще одну страну: Жданов предупредил, над кем нависла опасность
"Платили от $2 до 15 тысяч": в Кабмине разоблачили агента ФСБ, кто он и как выглядит
"Космическая": внучка Ротару в блестящем образе затмила вид на Лос-Анджелес, бабушка оценила
Филатов оценил возможность похода россиян на Днепр: "Для этого им нужно..."
Она также подняла важную для многих украинцев тему ментального здоровья.
«Не существует правильного времени для того, чтобы познакомиться/влюбиться/развестись/жениться или расстаться. Миллионы людей проходят сейчас через такой же сложный путь и пытаются заново понемногу возводить внутренние опоры», - написала Богдан.
Напомним, кума Дзидзьо Цибульская рассказала об особенном дне.
Как сообщала Politeka, Данилко в компании "мамы Сердючки" озадачил видом.
Также Politeka писала, что Женька из "Сватов" засветила новую татушку у себя на руке, неожиданные кадры.