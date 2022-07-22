Популярна українська співачка та колишня солістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська, яка з початку війни разом із дітьми поїхала до Нідерландів, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зіркова красуня поділилася кількома кадрами з ліфта, які вже стали традиційними у її мікроблозі, і показала на них свої найкращі образи.

Так, на першому фото Слава позує у стильному яскраво-зеленому плащі, а доповнюють образ чорна сумочка та сонцезахисні окуляри. На другій фотографії співачка з'явилася у бежевому плащі, під яким видно милу білу толстовку з мультяшним принтом, тут вона теж у окулярах та з невеликим рюкзаком. А на третьому кадрі Слава позує у модному фіолетовому піджаку з темною кофтою та чорними штанами.

У підписі до публікації Камінська забавно написала: "Я його зліпила з того, що було, а потім, що було, те й начепила…". Шанувальники відразу почали коментувати нові фото зірки, засипаючи її компліментами: "І ключ від серця", "Потрібно завести окрему сторінку в Inste… "Ліфт і Слава", "Ого, плащ у липні", "Гарна Слава", "Відмінно вийшло", "Слава, вимагаю клітку у світ знову вивести" .

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