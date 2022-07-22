Популярная украинская певица и бывшая солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская, которая с начала войны вместе с детьми уехала в Нидерланды, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка поделилась несколькими кадрами из лифта, которые уже стали традиционными в ее микроблоге, и показала на них свои лучшие образы.

Так, на первом фото Слава позирует в стильном ярко-зеленом плаще, а дополняют образ черная сумочка и солнцезащитные очки. На второй фотографии певица появилась в бежевом плаще, под которым видно милую белую толстовку с мультяшным принтом, здесь она тоже в очках и с небольшим рюкзаком. А на третьем кадре Слава позирует в модном лиловом пиджаке с темной кофтой и черными штанами.

В подписи к публикации Каминская забавно написала: "Я его слепила из того, что было, а потом, что было, то и нацепила…". Поклонники тут же принялись комментировать новые фото звезды, засыпая ее комплиментами: "И ключ от сердца", "Нужно завести отдельную страницу в Inste… "Лифт и Слава", "Ого, плащ в июле", "Красивая Слава", "Отлично получилось", "Слава, требую клетку в свет снова вывести".

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