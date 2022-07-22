Ксенія Мішина, яка нещодавно повернулася на батьківщину, поділилася важливим осяянням, яке на неї зійшло

Як пише Politeka.net , у своїх Сториз популярна актриса та героїня першого сезону шоу «Холостячка» часто ділиться своїми переживаннями та емоціями.

Нещодавно артистка повернулася додому з давно запланованого відрядження з Бельгії. На щастя Ксенії Мішиної не було меж.

Наразі героїня «Холостячки» вирішила поділитися з українцями інформацією, яку вона назвала «інсайдом».

«Знаєте, буває так, що ти щось знаєш, але усвідомлюєш це. Не відчуваєш, як це працює у твоєму житті.

А потім хоп, у тисячний раз ти чуєш якусь істину чи твердження і це проникає в глибину тебе і стає твоїм досвідом», - розповіла Ксенія.

Мішина опублікувала два знімки. Один зроблений у ліфті, інший – в автомобілі.

На кадрах актриса позувала в чорних лосинах та топі, поверх накинула джинсову сорочку оверсайз.

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