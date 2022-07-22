Недавно вернувшаяся на родину Ксения Мишина поделилась важным озарением, которое на нее снизошло

Как пишет Politeka.net, в своих Сториз популярная актриса и героиня первого сезона шоу «Холостячка» часто делится своими переживаниями и эмоциями.

Не так давно артистка вернулась домой из давно запланированной командировки из Бельгии. Счастью Ксении Мишиной не было предела.

Сейчас героиня «Холостячки» решила поделится с украинцами информацией, которую она назвала «инсайдом».

«Знаете, бывает так, что ты что-то знаешь, но не осознаешь этого. Не чувствуешь, как это работает в твоей жизни.

А потом хоп, в тысячный раз ты слышишь какую-то истину или утверждение и это проникает в самую глубь тебя и стает твоим опытом», - рассказала Ксения.

Мишина опубликовала два снимка. Один сделан в лифте, другой - в автомобиле.

На кадрах актриса попозировала в черных лосинах и топе, поверх набросила джинсовую рубашку оверсайз.

Напомним, "Холостячка" Мишина рассказала о своих "эмоциональных качелях"

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