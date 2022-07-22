Популярная украинская актриса Ксения Мишина, которая была героиней шоу "Холостячка", часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка поделилась милыми кадрами из новой фотосессии, а в подписи к ним рассказала о своих "эмоциональных качелях".

Как видно, на новых фотографиях Ксения запечатлена в интересной локации, которая отлично гармонирует с ее нарядом. Перед камерой актриса появилась в длинном романтичном платье насыщенного зеленого цвета и необычного фасона. Длинные роскошные волосы красотки распущены, а на лице легкий макияж.

В подписи к публикации Мишина рассказала о своих внутренних конфликтах: "Один из моих самых сложных внутренних конфликтов за это время, наверное, как и у многих, это восприятие. С одной стороны, я стремлюсь к тому, чтобы все в своей жизни рассматривать и чувствовать, как опыт, то есть не привлекаться эмоционально, а с другой стороны каждая личная трагедия все равно проникает в сердце и отравляет его злобой, ненавистью и желанием справедливости".

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