Популярная украинская певица, актриса и блогерша Анна Тринчер, которая несколько месяцев назад легла под нож хирурга и увеличила свои прелести, часто делится с фанатами яркими публикациями на совей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась кадрами с отдыха, и предложила поклонникам выбрать, какое из фото им нравится больше.
На новых снимках Анна появилась в красивой локации среди гор и воды, она и так и сяк вертится, демонстрируя свои прелести. Перед камерой певица появилась в узком стильном купальнике, который только подчеркнул увеличенный бюст красотки. При этом некоторые поклонники заметили, что она немного прибавила в весе.
В подписи к публикации Тринчер написала: "Выберите любимое фото, 1/2/3". Поклонники тут же принялись комментировать новые фото звезды, засыпая ее комплиментами: "Какая красивая", "Все очень хорошие, но 3", "2, невероятная улыбка", "Ты невероятная", "Шикарная", "Первая, но все замечательные", "Очень красивая", "Красотка".
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