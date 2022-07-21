Популярная модель Соня Евдокименко, которая является внучкой легендарной артистки Софии Ротару, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка поделилась необычным фото, на котором предстала в элегантном образе.

Как видно, на новой фотографии Соня запечатлена в интересной локации, она стоит на ступеньках и изящно позирует фотографу. Перед камерой она появилась в элегантном светлом костюме, под пиджаком которого ничего нет. Этот наряд красиво подчеркнул стройную фигурку модели и изящное декольте. Ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж.

В подписи к публикации Евдокименко написала: "Будьте причиной того, что кто-то чувствует себя желанным, увиденным, услышанным, ценным, любимым и поддержанным". Поклонники тут же принялись комментировать новое фото красотки, засыпая ее комплиментами: "Так элегантно", "Восхитительно выглядишь", "Очаровательная", "Красотка", "Красавица", "Какая красивая".

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