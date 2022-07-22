20-річна модель Соня Євдокименко живе, навчається та будує модельну кар'єру у Нью-Йорку. Дівчина має мікроблог в Інстаграм, за яким стежать близько 163 тисячі передплатників. Тому онука Софії Михайлівни завжди намагається порадувати їх яскравими публікаціями.

У себе в Інстаграм у розділі сторіз Соня показала два стильні луки - спортивний у totall black та літній прогулянковий наряд.

На першому фото модель зафіксована в чорній кофті, що облягає, на блискавці, яку вона розстебнула і показала свої форми в маленькому топіку.

На другому знімку внучка Софії Михайлівни демонструвала ліній образ. А нею була одягнена біла футболка та кепка в тон. З аксесуарів Соня вибрала круглі окуляри з білою оправою та сумочку коричневого кольору.

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