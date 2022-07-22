20-річна модель Соня Євдокименко живе, навчається та будує модельну кар'єру у Нью-Йорку. Дівчина має мікроблог в Інстаграм, за яким стежать близько 163 тисячі передплатників. Тому онука Софії Михайлівни завжди намагається порадувати їх яскравими публікаціями.

У себе в Інстаграм у розділі сторіз Соня показала два стильні луки - спортивний у totall black та літній прогулянковий наряд.

На першому фото модель зафіксована в чорній кофті, що облягає, на блискавці, яку вона розстебнула і показала свої форми в маленькому топіку.

На другому знімку внучка Софії Михайлівни демонструвала ліній образ. А нею була одягнена біла футболка та кепка в тон. З аксесуарів Соня вибрала круглі окуляри з білою оправою та сумочку коричневого кольору.

Популярні новини зараз

Знищити Кримський міст: Україні нарешті дадуть те, чим це можна зробити, але з умовою

HIMARS різко змінили ситуацію: названо місяць, коли ЗСУ можуть рвонути у контрнаступ

Біда трапилася з Ганною Трінчер, зірка звернулася до українок: "Дівчата, не виходимо надвір без..."

Зеленський у реанімації: росіяни вирішили відправити президента України до лікарні, їх викрили

Заява Байдена про його захворювання на рак переполошила весь світ: з'явилося пояснення
Показати ще

Нагадаємо, онука Ротару блиснула красою, приспустивши халат на дивані: "Поділіться коханим"

Як повідомляла Politeka, "Хочу бути далі від цього марення": доктор Комаровський здивував заявою про українську мову.

Також Politeka писала, що Переможниця "Холостяка" Ульянова в боді зачарувала своєю розкішшю: "Такая...".