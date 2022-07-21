20-летняя модель Соня Евдокименко живет, учится и строит модельную карьеру в Нью-Йорке. У девушки есть микроблог в Инстаграм, за которым следят около 163 тысячи подписчиков. Поэтому внучка Софии Михайловны всегда старается порадовать их яркими публикациями.

Но в этот раз, кроме красивой фотографии, она попросила совета у своих поклонников.

Соня опубликовала домашнее фото, где сидит на диване возле окна и увлеченно читает книгу. На модели белоснежный халат слегка спущенный с плеч. Внучка Ротару не забыла похвастаться стройными ногами.

«Посоветуйте, что-то новое для чтения. Поделитесь любимым», - попросила Соня Евдакименко у своих фанатов.

Надо сказать, что в отличие от своей знаменитой бабушки, которая предпочитает не комментировать войну в Украине, София у себя в аккаунте, активно публикует полезную информацию о том, как можно помочь украинским женщинам во время войны. Девушка оставляет ссылки на психологическую помощью, а также размещает у себя юридические материалы.

Напомним, Жену Решетника упрекнули за веселье во время войны, она ответила: "Не нужно всех ровнять под себя".

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