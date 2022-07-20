Победительница "Холостяка" Даша Ульянова впечатлила видом на новом фото, поделившись им в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Даша Ульянова - участница шоу "Холостяк" с Максом Михайлюком, где победила на проекте. Паре не удалось построить отношения, зато Даша стала популярной блогеркой, за которой следят сотни тысяч украинцев. А на новом фото в Инстаграм Ульянова впечатлила фигуркой, надев боди.

"Ибо ты на земле человек,

И хочешь того или нет.

Улыбка твоя — единственная,

Мука твоя – единственная,

Глаза твои – одни", - написала Даша.

Фаны поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Красивая", "Такая красивая", "Очень-очень красивая", "Какие красивые слова", "Дашуля, ты красотка неземная", "Вау, Даша, ты самая красивая "Холостячка" со всех проектов", "Невероятно", "Просто анриал", "Какая ты красивая", "Дашуля, ты красотка, что значит наши украинские девушки!".

Напомним, победительница "Холостяка" Ульянова показала, с кем проводила выходные

Также Politeka сообщала, что Ульянова из "Холостяка" высмеяла патриоток, которые пиарятся на поддержке страны

А еще Politeka писала, что Ульянова из "Холостяка" пристыдила светских львиц с их фотографиями после трагедии



