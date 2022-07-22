20-летняя модель Соня Евдокименко живет, учится и строит модельную карьеру в Нью-Йорке. У девушки есть микроблог в Инстаграм, за которым следят около 163 тысячи подписчиков. Поэтому внучка Софии Михайловны всегда старается порадовать их яркими публикациями.
У себя в Инстаграм в разделе сториз Соня показала два стильных лука - спортивный в totall black и летний прогулочный наряд.
На первом фото модель запечатлена в черной облегающей кофте на молнии, которую она расстегнула и показала свои формы в маленьком топике.
На втором снимке внучка Софии Михайловны демонстрировала лений образ. А ней была надета белая футболка и кепка в тон. Из аксессуаров Соня выбрала круглые очки с белой оправой и сумочку коричневого цвета.
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