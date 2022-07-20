Популярный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский, который родился и всю жизнь жил в Харькове, объяснил, почему он не собирается переходить на украинский язык.

В своем Youtube-блоге он заявил, что русский язык не ассоциируется у него с агрессией кремля, путиным и российскими оккупантами.

"Это язык, на котором я думаю. Мне так комфортнее. Я давно высказал свою позицию, и ее не меняю. Я не ассоциирую русский язык с рашизмом и путиным. Это язык моих родителей, язык моих детей, моих друзей. Это язык 99% моего ближайшего окружения. Почему я должен его предать?", — рассказал Комаровский.

Доктор признается, что понимает украинский язык, но не сможет на нем разговаривать так, как на русском.

Комаровский упрекнул людей, которые хотят получать контент на родном украинском языке, в том, что они "разделяют" общество.

"Человека определяют поступки, ответы на вопросы, что такое хорошо и что такое плохо. Я знаю много негодяев, которые красиво на украинском языке говорят абсолютно преступные вещи... Я хочу быть дальше от этого бреда. Люди по-другому оцениваются в 21 веке", — считает Комаровский.

Напомним, доктор Комаровский дал украинцам совет, как жить дальше.

Также Евгений Комаровский рассказал, с какой болью переживает новости об обстрелах Харьковщины.

Кроме того доктор Евгений Комаровский высмеял очередной фейк российской пропаганды.