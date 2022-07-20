В своем Youtube-блоге он заявил, что русский язык не ассоциируется у него с агрессией кремля, путиным и российскими оккупантами.
"Это язык, на котором я думаю. Мне так комфортнее. Я давно высказал свою позицию, и ее не меняю. Я не ассоциирую русский язык с рашизмом и путиным. Это язык моих родителей, язык моих детей, моих друзей. Это язык 99% моего ближайшего окружения. Почему я должен его предать?", — рассказал Комаровский.
Доктор признается, что понимает украинский язык, но не сможет на нем разговаривать так, как на русском.
Комаровский упрекнул людей, которые хотят получать контент на родном украинском языке, в том, что они "разделяют" общество.
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"Человека определяют поступки, ответы на вопросы, что такое хорошо и что такое плохо. Я знаю много негодяев, которые красиво на украинском языке говорят абсолютно преступные вещи... Я хочу быть дальше от этого бреда. Люди по-другому оцениваются в 21 веке", — считает Комаровский.
Напомним, доктор Комаровский дал украинцам совет, как жить дальше.
Также Евгений Комаровский рассказал, с какой болью переживает новости об обстрелах Харьковщины.
Кроме того доктор Евгений Комаровский высмеял очередной фейк российской пропаганды.