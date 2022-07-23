Популярна українська актриса та зірка серіалу "Кріпосна" Наталка Денисенко, яка була у Польщі на зйомках серіалу і нещодавно розповіла про його подальшу долю, часто ділиться із шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зіркова красуня поділилася трепетними кадрами зі "побачення" з чоловіком-актором Андрієм Федінчиком.
Як відомо, з початку війни Андрій пішов служити та захищати Україну, а тепер, мабуть, подружжю випала можливість зустрітися. На фотографіях можна побачити ніжні обійми – актор із усмішкою притискає до себе кохану дружину, а вона припала до нього та заплющила очі. На ще одному знімку Денисенко та Федінчик, схоже, щось гаряче обговорюють.
У підписі до публікації Наталка поділилася своїми почуттями після цієї зустрічі: "Як я сумую за тобою, мій герой, мій захисник, мій улюблений @andreyfedinchik. Наше життя не буде як раніше, але точно буде краще. Думаю, кожен зрозумів і побачив це час своїх близьких і коханих без масок та прикрас! Ми всі зрозуміли хто і що дійсно МАЄ ЦІННІСТЬ у цьому житті.
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