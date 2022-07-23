Популярная украинская актриса и звезда сериала "Кріпосна" Наталка Денисенко, которая была в Польше на досъемках сериала и недавно рассказала о его дальнейшей судьбе, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка поделилась трепетными кадрами со "свидания" с мужем-актером Андреем Фединчиком.

Как известно, с начала войны Андрей ушел служить и защищать Украину, а теперь, видимо, супругам выпала возможность встретится. На фотографиях можно увидеть нежные объятия – актер с улыбкой прижимает к себе любимую жену, а она прильнула к нему и закрыла глаза. На еще одном снимке Денисенко и Фединчик, похоже, что-то горячо обсуждают.

В подписи к публикации Наталка поделилась своими чувствами после этой встречи: "Как я скучаю по тебе, мой герой, мой защитник, мой любимый @andreyfedinchik. Наша жизнь не будет как раньше, но точно будет лучше. Думаю, каждый понял и увидел в это время своих близких и любимых без масок и украшений! Мы все поняли кто и что действительно ИМЕЕТ ЦЕННОСТЬ в этой жизни. Кадр поймала @natasha_sanina во время нашего свидания".

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