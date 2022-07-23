Відома українська артистка Камалія, яку називають найбагатшою співачкою України, яка зараз багато гастролює за кордоном на підтримку країни та ЗСУ, часто ділиться із шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу зіркова красуня виклала відео, на якому показала, як працює у лондонській студії звукозапису.

Як виявилось, Камалія вирушила до Великобританії, щоб записати нову пісню, яку присвятила Україні та сміливості українців. У чорно-білому ролику можна побачити, як співачка співає, а також спілкується із фахівцями, які допомагають їй творити. На деяких кадрах Камалія весело підтанцьовує, склавши долоні в серце.

У підписі до публікації артистка заінтригувала новим хітом та поділилася планами: "Будь сміливим, як Україна! Учора в Лондоні записали вокал на нову пісню, і вже зовсім скоро вона буде готова. А ще збираюся знімати на неї кліп-посилання підтримки України по всьому світу ". Шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію зірки: "Як завжди, неперевершена! Супер пісня!", "Майбутній хіт!", "Красива пісня!", "Супер", "Вогонь", "Люблю".

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