Известная украинская артистка Камалия, которую называют самой богатой певицей Украины, которая сейчас много гастролирует за границей в поддержку страны и ВСУ, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка выложила видео, на котором показала, как работает в лондонской студии звукозаписи.

Как оказалось, Камалия отправилась в Великобританию, чтобы записать новую песню, которую посвятила Украине и смелости украинцев. В черно-белом ролике можно увидеть, как певица поет, а также общается со специалистами, которые помогают ей творить. На некоторых кадрах Камалия весело подтанцовывает, сложив ладони в сердечко.

В подписи к публикации артистка заинтриговала новым хитом и поделилась планами: "Будь смелым, как Украина! Вчера в Лондоне записали вокал на новую песню, и уже совсем скоро она будет готова. А еще собираюсь снимать на нее клип-посыл поддержки Украины по всему миру". Поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию звезды: "Как всегда, непревзойденная! Супер песня!", "Будущий хит!", "Красивая песня!", "Супер", "Огонь", "Обожаю".

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