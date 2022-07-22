Як смачно та по літньому приготувати помідори з цибулею Клопотенко показав у своєму новому відео, яке він розмістив на своїй сторінці у Instagram.

«Літо – це томати з сіллю та солодка цибуля, що нагадує про українське море. Плюс багато оливкової олії, щоб вона змішалася із густим соком томатів, і ви потім могли все це вимочувати темним хлібом. Я не можу, на жаль, подарувати вам Крим, Херсон, Маріуполь, Бердянськ та Каховку. Але я можу нагадати українцям про той самий смак літа в Південній Україні. Щоб пам'ятати про це і казати. Це частина підтримки. Якщо не можеш обійняти людей фізично – обіймай подумки», – розповів кулінар.

Спосіб приготування:

Томати віджати, хліб на сковороді підсушити, солодкий цибулю порізати, додати сіль, орегано посипати і оливковою олією полити. Воно там усі соки пустить, поєднається і дуже смачно.

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