Как вкусно и по летнему приготовить помидоры с луком Клопотенко показал в своем новом видео, которое он разместил на своей странице в Инстаграм.

«Лето – это томаты с солью и сладкий лук, напоминающий об украинском море. Плюс много оливкового масла, чтобы оно смешалось с густым соком томатов, и вы потом могли все это вымачивать темным хлебом. Я не могу, к сожалению, подарить вам Крым, Херсон, Мариуполь, Бердянск и Каховку. Но я могу напомнить украинцам о том же вкусе лета в Южной Украине. Чтобы помнить об этом и говорить. Это часть поддержки. Если не можешь обнять людей физически - обнимай мысленно», - рассказал кулинар.

Способ приготовления:

Томаты отжать, хлеб на сковороде подсушить, лук сладкий порезать, добавить соль, орегано посыпать и оливковым маслом полить. Оно там все соки пустит, соединится и очень вкусно.

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