Актриса Ганна Саліванчук, яка є дружиною продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова, активно розповідає в Інстаграмі про своє життя. Нещодавно артистка вирушила на невеликий відпочинок разом із своїми синами.

Про рішення зірка повідомила несподівано, зате вже потішила фанатів кількома роликами з місця, куди нарешті доїхала. Ганна показала, що час добре проводиться особливо без повітряних тривог і страху, чого потребували її діти.

"Яка краса. Тиша, сірка немає, басейн теплий, природа. Пташки співають – просто неймовірний кайф» - висловилася Ганна про свій відпочинок із малюками.

Ганна Саліванчук також показала патріотичний образ і висловилася про останні дні:

«Найболючіше літо в нашому житті. Війна вкрала у нас мирне щасливе життя, весну, а тепер ще літо. Для мене та для багатьох із нас триває 24 лютого, ми вважаємо лише дні цієї жахливої ​​війни », – написала Ганна Саліванчук.

Артистка каже, що їй дуже боляче за нашу країну, та всіх людей, які страждають від війни.

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