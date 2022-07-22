Актриса Ганна Саліванчук, яка є дружиною продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова, активно розповідає в Інстаграмі про своє життя. Нещодавно артистка вирушила на невеликий відпочинок разом із своїми синами.
Про рішення зірка повідомила несподівано, зате вже потішила фанатів кількома роликами з місця, куди нарешті доїхала. Ганна показала, що час добре проводиться особливо без повітряних тривог і страху, чого потребували її діти.
"Яка краса. Тиша, сірка немає, басейн теплий, природа. Пташки співають – просто неймовірний кайф» - висловилася Ганна про свій відпочинок із малюками.
Ганна Саліванчук також показала патріотичний образ і висловилася про останні дні:
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«Найболючіше літо в нашому житті. Війна вкрала у нас мирне щасливе життя, весну, а тепер ще літо. Для мене та для багатьох із нас триває 24 лютого, ми вважаємо лише дні цієї жахливої війни », – написала Ганна Саліванчук.
Артистка каже, що їй дуже боляче за нашу країну, та всіх людей, які страждають від війни.
Нагадаємо, Кошового та Пікалова з "Квартал 95" жорстко рознесли за ефір з Арестовичем.
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