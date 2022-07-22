Актриса Анна Саливанчук, являющаяся женой продюсера "Квартал 95" Александра Божкова, активно рассказывает в Инстаграм о своей жизни. Недавно артистка отправилась на небольшой отдых вместе со своими сыновьями.
О решении звезда сообщила неожиданно, зато уже побаловала фанатов несколкьими роликами из места, куда наконец-то доехала. Анна показала, что время хорошо проводится особенно без воздушных тревог и страха, в чем нуждались ее дети.
«Какая красота. Тишина, серен нет, бассейн теплый, природа. Птички поют – просто невероятный кайф» - высказалась Анна о своем отдыхе с малышами.
Анна Саливанчук также показала патриотичный образ и высказалась о последних днях:
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«Самое болезненное лето в нашей жизни. Война украла у нас мирную счастливую жизнь, весну, а теперь еще лето. Для меня и для многих из нас продолжается 24 февраля, мы считаем только дни этой ужасной войны», - написала Анна Саливанчук.
Артистка говорит, что ей очень больно за нашу страну, и всех людей, которые страдают от войны.
Напомним, Кошевого и Пикалова из "Квартал 95" жестко разнесли за эфир с Арестовичем.
Как сообщала Politeka, супруга продюсера "Квартал 95" устроила горячие поцелуи с Поляковой.
Также Politeka писала, что юная дочь Евгения Кошевого из "Квартал 95" поразила кадрами со своим парнем.