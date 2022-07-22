Як пише Politeka.net , Даша Ульянова після перемоги в шоу "Холостяк" стала досить популярна, тому часто ділиться в мережі різними кадрами зі свого життя та веде блог. В Інстаграм Даша відповіла на питання, що цікавлять шанувальників.

«У мене зараз такий час, коли дуже багато його вільного, але я не сумую. Тренуюсь, зустрічаюся з подругами на каві, займаюся англійською, трохи займаюся вправами для виразної мови, і просто приділяю багато часу собі! Можу навіть сказати, що мені подобається така відпустка. Якби не війна» – висловилася Даша.

Вона також показала, як колись танцювала у Китаї у досить зухвалому образі: «Зараз на це важко дивитися, але так і було. Ви не уявляєте, як це складно було, особливо з моїм зростом!».

Зазначимо, що раніше Ульянова вже розповідала, що підтримувати форму доводиться постійно. Вона найчастіший гість у спортзалі, багато займається і не любить набирати зайву вагу.

Через зайві кг дівчина відразу посилює тренування та змінює харчування, щоб повертати свій звичний образ. Раніше дівчина вже говорила, що скинула до 10 кг після складного періоду життя.

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