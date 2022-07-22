Как пишет Politeka.net, Даша Ульянова после победы в шоу "Холостяк" стала довольно популярна, поэтому часто делится в сети различными кадрами из своей жизни и ведет блог. В Инстаграм Даша ответила на интересующие поклонников вопросы.
«У Меня сейчас такое время, когда очень много его свободного, но я не скучаю. Тренируюсь, встречаюсь с подругами на кофе, занимаюсь английской, немного занимаюсь упражнениями для выразительной речи, и просто уделяю много времени себе! Могу даже сказать, что мне нравится такой отпуск. Если бы не война» - высказалась Даша.
Она также показала, как когда-то танцевала в Китае в довольно дерзком образе: «Сейчас на это сложно смотреть, но так и было. Вы не представляете, как это сложно было, особенно с моим ростом!».
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Отметим, ранее Ульянова уже рассказывала, что поддерживать форму приходится постоянно. Она частый гость в спортзале, много занимается и не любит набирать лишний вес.
Из-за лишних кг девушка сразу усиливает тренировки и меняет питание, чтобы возвращать свой привычный образ. Ранее девушка уже говорила, что сбросила до 10 кг после сложного периода в жизни.
Напомним, Виктор Павлик похвастался эффектным кадром вместе с Кимом.
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