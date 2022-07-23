Кожен член сім'ї був одягнений у простий повсякденний одяг без жодної помпезності та святковості.

Як повідомляє Politeka.net, українська співачка Джамала багато місяців не бачила синів, які зараз перебувають із її сестрою в Туреччині. А її чоловік, його родичі та члени її команди залишилися в Україні.

Вона дуже сумує за ними та вирішила у перерві між благодійними концертами, показати в Інстаграм милі кадри з синами та чоловіком.

Джамала показала сімейні кадри, миті крихкого світу, які було зроблено ще 25 грудня. Разом із 4-річним Еміром-Рахманом та Селімом-Гіраєм, якому скоро виповниться два роки, співачка сиділа на кухні. Її чоловік перебував поруч і спостерігав з ніжною усмішкою на обличчі за своїми коханими людьми.

У той час, коли старший син Емір-Рахман сидів на колінах у мами, молодший Селім-Гірай розмістився на дитячому стільчику і щось уважно розглядав у своїх маленьких ручок.

Кожен член сім'ї був одягнений у простий повсякденний одяг без жодної помпезності та святковості. На Джамалі красувався затишний светр світлого відтінку, а на її коханому чоловікові сорочка в клітку.

Нагадаємо, Джамала вдалині від будинку віддалася спогадам, що було після перемоги на Євробаченні.

Як Politeka повідомляла, Джамала показала ефектний образ у патріотичній футболці.

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