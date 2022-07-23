Каждый член семьи был одет в простую повседневную одежду без лишей помпезности и праздности.

Как сообщает Politeka.net, украинская певица Джамала многие месяцы не видела сыновей, которые сейчас находятся с ее сестрой в Турции. А ее муж, его родственники и члены ее команды остались в Украине.

Она очень скучает по ним и решила в перерыве между благотворительными концертами, показать в Инстаграм милые кадры с сыновьями и мужем.

Джамала показала семейные кадры, мгновения хрупкого мира, которые были сделаны еще 25 декабря. Вместе с 4-летним Эмиром-Рахманом и Селимом-Гираем, которому скоро исполнится два года, певица сидела на кухне. Ее муж находился рядом и наблюдал с нежной улыбкой на лице за своими любимыми людьми.

В то время, как старший сын Эмир-Рахман сидел на коленях у мамы, младший Селим-Гирай разместился на детском стульчике и что-то внимательно расматривал в своих маленьких ручках.

Каждый член семьи был одет в простую повседневную одежду без лишей помпезности и праздности. На Джамале красовался уютный свитер светлого оттенка, а на ее любимом муже рубашка в клетку.

Напомним, Джамала вдали от дома предалась воспоминаниям, что было после победы на Евровидении.

Как Politeka сообщала, Джамала показала эффектный образ в патриотической футболке.

Также Politeka писала, Джамала в окружении музыкантов порадовала украинцев долгожданным известием.