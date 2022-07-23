Популярна українська співачка Злата Огневич, яка була героїнею другого сезону шоу "Холостячка", часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зіркова красуня виклала чарівні знімки з нової фотосесії та зацікавила новим хітом.

На фотографіях Злата зображена в цікавій локації на воді, вона позує стоячи на розкішній яхті. Перед камерою красуня з'явилася у легкій світлій сукні цікавого фасону з чорним пояском, яке красиво підкреслило фігуру та стрункі ніжки. Волосся співачки розпущене і трохи розпатлане вітром, а на її обличчі легкий макіяж і вираз повної безтурботності.

У підписі до публікації Огневич написала: "Світло нагадає нам, що буде завтра. Світло нагадає, вилікує рани... Рівно за тиждень прем'єра нового проекту та мого синглу #СВІТЛО. Музика — це потужний Голос, здатний привернути увагу всього світу до подій в Україні. На щастя, наша країна має сотні таких голосів. Мої люди Світла, я закликаю щодня боротися і вірити в краще!

Шанувальники відразу почали коментувати нові знімки на сторінці артистки: "Дуже чекаю сингл і проект, дуже вже хочеться почути", "Чарівні фото", "Ви справжня людина світу, справжнє найсвітліше сонечко", "Ви неймовірна жінка", "Така чуттєва", "Красуня", "Гарні фото".

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