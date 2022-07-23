Популярная украинская певица Злата Огневич, которая была героиней второго сезона шоу "Холостячка", часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка выложила очаровательные снимки из новой фотосессии и заинтриговала новым хитом.

На фотографиях Злата запечатлена в интересной локации на воде, она позирует стоя на роскошной яхте. Перед камерой красотка появилась в легком светлом платье интересного фасона с черным пояском, которое красиво подчеркнуло фигуру и стройные ножки. Волосы певицы распущены и чуть растрепаны ветром, а на ее лице легкий макияж и выражение полной безмятежности.

В подписи к публикации Огневич написала: "Свет напомнит нам, что будет завтра. Свет напомнит, вылечит раны… Ровно через неделю премьера нового проекта и моего сингла #СВІТЛО. Музыка — это мощный Голос, способный привлечь внимание всего мира к событиям в Украине. К счастью, у нашей страны сотни таких голосов. Мои люди Света, я призываю каждый день бороться и верить в лучшее! Станьте тем же Голосом, который разобьет тьму".

Поклонники тут же принялись комментировать новые снимки на странице артистки: "Очень жду сингл и проект, уж очень хочется услышать", "Очаровательные фото", "Вы настоящий человек света, настоящее самое светлое солнышко", "Вы невероятная женщина", "Такая чувственная", "Красотка", "Красивые фото".

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