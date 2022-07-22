Популярна українська телеведуча Катя Осадча, яка від початку війни залишається в Україні, запустила свій проект із пошуку зниклих людей. З соцмереж проект "Знайти своїх" вийшов і на телеекрани, і тепер телезірка пообіцяла шанувальникам розкрити деталі, як відбувається робота з пошуку людей. У своєму Instagram Катя опублікувала миле фото та розповіла, що над проектом працюють понад 80 волонтерів, які й займаються пошуками.

На новій фотографії Осадча зображена на прогулянці, вона стоїть серед густої зелені і з серйозним обличчям дивиться в об'єктив. Перед камерою телеведуча з'явилася у стильній патріотичній луці – джинсах та білій сорочці із синьо-жовтим декором. Її волосся зібране і акуратно покладене, а на обличчі легкий макіяж.

У підписі до публікації Катя написала: "Тікати і не зупинятися. Скоро 5 місяців, як ми щодня вдосконалюємо пошук зниклих @poshuk.znyklyh. З нами працюють близько 80 волонтерів, ми щодня стикаємося з чимось новим, вчимося і знову біжимо. познайомлю вас із нашою командою і тим, як ми працюємо, весь цей час просто не знаходилося хвилини. Та й здавалося, що все це не так цікаво, але отримую багато питань, тож почну розповідати у сторіс".

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