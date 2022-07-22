Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая, которая с начала войны остается в Украине, запустила свой проект по поиску пропавших людей. Из соцсетей проект "Найти своих" вышел и на телеэкраны, и теперь телезвезда пообещала поклонникам раскрыть детали, как проходит работа по поиску людей. В своем Instagram Катя опубликовала милое фото и рассказала, что над проектом работают более 80 волонтеров, которые и занимаются поисками.

На новой фотографии Осадчая запечатлена на прогулке, она стоит среди густой зелени и с серьезным лицом смотрит в объектив. Перед камерой телеведущая появилась в стильном патриотическом луке – джинсах и белой рубашке с сине-желтым декором. Ее волосы собраны и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж.

В подписи к публикации Катя написала: "Бежать и не останавливаться. Скоро 5 месяцев, как мы ежедневно совершенствуем поиск пропавших @poshuk.znyklyh. С нами работают около 80 волонтеров, мы ежедневно сталкиваемся с чем-то новым, учимся и снова бежим. Я познакомлю вас с нашей командой и тем, как мы работаем, все это время просто не находилось минуты. Да и казалось, что все это не так интересно, но получаю много вопросов, поэтому начну рассказывать в сторис".

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