Як пише Politeka.net , Даша Ульянова після перемоги в шоу "Холостяк" почала активно вести соціальну мережу Інстаграм. Українська гімнастка також розповідає про свої методи схуднення та про те, як доглядає себе.

Даша чесно заявила давно: вона вже худнула і повністю перетворювала себе, а тепер бажає підтримувати форму та не втрачати спортивних навичок. Кадри зі шпагатами в найнезручніших місцях від Ульянової стали вже традицією.

Причому самій Даші нерідко пишуть образливу критику та різкі слова, але вона не реагує на випади недоброзичливців.

«Друзі, ну реально. Це так складно у моєму віці. Накидайте реакцій хоча б! – пише Даша під кадрами.

В Інстаграм Даша відповіла на питання, що цікавлять шанувальників.

«У мене зараз такий час, коли дуже багато його вільного, але я не сумую. Тренуюсь, зустрічаюся з подругами на каві, займаюся англійською, трохи займаюся вправами для виразної мови, і просто приділяю багато часу собі! Можу навіть сказати, що мені подобається така відпустка. Якби не війна» – висловилася Даша.

Вона також показала, як колись танцювала у Китаї у досить зухвалому образі: «Зараз на це важко дивитися, але так і було. Ви не уявляєте, як це складно було, особливо з моїм зростом!».

Нагадаємо, переможниця "Холостяка" Ульянова показала, з ким проводила вихідні

Також Politeka повідомляла, що Ульянова з "Холостяка" висміяла патріоток, які піаряться на підтримці країни.

А ще Politeka писала, що Ульянова з "Холостяка" присоромила світських левиць із їхніми фотографіями після трагедії.