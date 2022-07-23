Как пишет Politeka.net, Даша Ульянова после победы в шоу "Холостяк" начала активно вести социальную сеть Инстаграм. Украинская гимнастка также рассказывает о своих методах похудения и о том, как ухаживает за собой.
Даша честно заявила давно: она уже худела и полностью преображала себя, а теперь желает поддерживать форму и не терять спортивные навыки. Кадры со шпагатами в самых неловких местах от Ульяновой стали уже традицией.
Причем самой Даше нередко пишут обидную критику и резкие слова, но она не реагирует на выпады недоброжелателей.
«Друзья, ну реально. Это так сложно в моем возрасте. Накидайте реакций хотя бы!» - пишет Даша под кадрами.
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В Инстаграм Даша ответила на интересующие поклонников вопросы.
«У Меня сейчас такое время, когда очень много его свободного, но я не скучаю. Тренируюсь, встречаюсь с подругами на кофе, занимаюсь английской, немного занимаюсь упражнениями для выразительной речи, и просто уделяю много времени себе! Могу даже сказать, что мне нравится такой отпуск. Если бы не война» - высказалась Даша.
Она также показала, как когда-то танцевала в Китае в довольно дерзком образе: «Сейчас на это сложно смотреть, но так и было. Вы не представляете, как это сложно было, особенно с моим ростом!».
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