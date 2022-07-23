Популярна українська співачка Надя Дорофєєва, яка кілька місяців тому розірвала стосунки з Володимиром Дантесом та закрутила кохання з Михайлом Кацуріним, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так цього разу співачка поділилася епатажним фото, яким захопила фанатів.

Як видно, на новій фотографії Надя знята, сидячи на сходинці у ванній кімнаті. Вона виглядає дуже стильною і ошатною, ніби зібралася на якийсь світський захід. На ній широкі чорні штани з білими шкарпетками і пухнастий білий топ, який підкреслив тендітні плечі. Її волосся зібране в недбалий хвостик, а на обличчі яскравий макіяж із червоною помадою. Артистка сидить боком до камери і захоплено дивиться в телефон, ніби не помічає, що її фотографують.

У підписі до публікації Дорофєєва заінтригувала прем'єрою перекладу українською мовою її нової пісні "Різнокольорова": "і не винний тут ніхто, навіть той, хто не шукав, заборонену любов, різнокольорову love... Вже зовсім скоро". Шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію зірки: "Як красиво", "Чекаю пісню", "Твоя краса зачаровує, у будь-якому вигляді просто шик", "Неймовірна!", "Коли у неї помада-отрута", "Яка красива. Яка помада", "Красуня".

Нагадаємо, "Нам усім потрібно": екс-дружина Потапа Горова вигадала, як подарувати українцям підтримку.

Як повідомляла Politeka, "Проникає в серце": "Холостячка" Мішина розповіла про свої "емоційні гойдалки".

Також Politeka писала, що "Дівчата, знайте…": ведучий "Холостяка" Решетник звернувся до українок з несподіваною порадою.